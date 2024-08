Chiaramonte, la querela del sindaco Cutello all’on. Gurrieri: il gip archivia il procedimento penale per diffamazione

Cronaca

Le dichiarazioni dell'indagato molto generiche e prive di frasi offensive della reputazione del primo cittadino

Il Gip del Tribunale di Ragusa ha archiviato il procedimento penale per diffamazione ai danni di Sebastiano Gurrieri (nella foto) in cui era parte offesa il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Martina Dall’Amico. Secondo il giudice Ivano Infarinato dagli atti emerge che le dichiarazioni dell’indagato sono molto generiche e prive di frasi offensive della reputazione del sindaco Cutello, anche perché non erano indirizzate ad una persona specifica e rientrano nel diritto di critica, ricorrendo i presupposti dell’interesse sociale ed attualità all’informazione visto che era in corso la campagna elettorale, così come la continenza del linguaggio e la verità del fatto storico narrato ovvero la presentazione dell’esposto.