Ciclismo: l’ex iridato Maurizio Fondriest in Sicilia con un Gran Tour che ha fatto conoscere le bellezze della nostra Isola

Entusiasta il trentino: "Da Palermo ad Agrigento, da Siracusa ai tornanti dell'Etna, una bellissima esperienza e l'incontro l'ex campione di atletica Giuseppe Gibilisco e tanti altri amici come Paolo Alberati e Leonardo D'Amico"

Maurizio Fondriest è il ciclista italiano che ha scritto pagine di storia del ciclismo mondiale. In carriera da professionista si è laureato campione del mondo nel 1988, vincitore della Coppa del Mondo nel 1991 e 1993 e ha trionfato in corse prestigiose dalla Milano-Sanremo alla Freccia Vallone.

Maurizio Fondriest con un gruppo di ciclisti del Gran Tour della Sicilia sull’Etna

Quest’anno ha festeggiato i 60 anni e come fa da sempre continua ad andare in bici e ha concluso ieri un Gran Tour della Sicilia con un gruppo di ciclisti-turisti che hanno aderito all’iniziativa della Gazzetta dello Sport Bike Academy.

“Una bella occasione – ci cice Maurizio Fondriest – per ritornare in Sicilia una regione alla quale sono legato da tanti ricordi e tante gare. Ho partecipato a tappe del Giro d’Italia e Giro di Sicilia e corso dai tornati dell’Etna e in tanti altri luoghi iconici da Agrigento a Noto al Giro di Pantalica”.

Foto in Piazza Duomo a Siracusa per Maurizio Fondriest e Giuseppe Gibilisco e un gruppo di partecipanti al Gran Tour della Sicilia

“Tornare è sempre bello – continua Maurizio Fondriest – e sono sicuro che tutti i partecipanti torneranno nelle loro città con nella mente e nel cuore le bellezze da Palermo ad Agrigento, da Siracusa ai tornanti dell’Etna, di questa meravigliosa e accogliente Isola. Ho avuto anche la possibilità di incontrare tanti amici come il perugino Paolo Alberati che ormai è diventato siciliano d’adozione e mi ha fatto riscoprire i tanti tornanti che portano in cima all’Etna; Leonardo D’Amico grande appassionato di Bagheria e Giuseppe Gibilisco che mi ha fatto apprezzare le bellezze della sua Siracusa e la bontà della granita, lui campione del mondo come me nel salto con l’asta“.

Maurizio Fondriest e Paolo Alberati alla scoperta dei versanti dell’Etna

“La possibilità di tornare il prossimo anno – conclude Fondriest – visto che stiamo lavorando con la Bike Academy per un progetto che coinvolgerà un gruppo di appassionati delle due ruote del Cile. La Sicilia infatti rimane sempre a mio avviso una regione ideale per pedalare e fare vacanze“.

Una granita in Piazza Duomo a Siracusa per due ex grandi campioni del mondo: Giuseppe Gibilisco (atletica) e Maurizio Fondriest (ciclismo)

“Maurizio è stato un campione straordinario – ci dice Giuseppe Gibilisco, il siracusano campione del mondo nel salto con l’asta nel 20023 a Parigi – che continua a trasmettere a tutti l’amore per il suo sport. Un Giro di Sicilia con lui sicuramente avrà arricchito il bagaglio tecnico e culturale di tutti i partecipanti”.

Maurizio Fondriest con il ciclista di Bagheria Leonardo D’Amico

Maurizio Fondriest, Leonardo D’Amico e Paolo Alberati

“Un piacere e un grande onore – confessa Leonardo D’Amico, grande appassionato e grande conoscitore del ciclismo che sogna di poter avere una partenza o un traguardo del Giro d’Italia nella sua Bagheria – poter pedalare al fianco di un grande campione come Maurizio Fondriest“.

