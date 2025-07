Circonvallazione: giovane donna cade dal suo monopattino elettrico, forse spinta da un veicolo

L'INCIDENTE

L'ipotesi è che una automobile o un ciclomotore in transito da viale Odorico da Pordenone le siano finiti addosso, facendole perdere l'equilibrio

Poco prima delle 21, in viale Odorico da Pordenone, una ragazza straniera è stata trovata a terra con a poca distanza il suo monopattino. Ad accorgersene sono stati alcuni passanti a bordo di un ciclomotore, che si sono fermati e le hanno prestato i primi soccorsi, oltre ad avere allertato il 118.

L’ambulanza è arrivata dopo pochi minuti. La donna è vigile, ma è stata immobilizzata per sicurezza. Secondo quanto appreso, la giovane alla guida del suo monopattino elettrico potrebbe essere stata sfiorata da un veicolo in marcia sulla circonvallazione, che l’avrebbe quindi fatta cadere. Non è possibile per il momento sapere dalla vittima come sia andata: non parla né italiano né inglese. Il monopattino, di sua proprietà, è stato caricato sull’ambulanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA