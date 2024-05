Coldiretti, gli imprenditori tornano in piazza a Palermo: «Gli animali stanno morendo tutti»

La nuova protesta

Il 28 maggio migliaia di agricoltori da tutta la Sicilia si mobiliteranno per una manifestazione organizzata dalla Coldiretti che si concluderà con un presidio permanente davanti a Palazzo D’Orleans, a Palermo, sede della Presidenza della Regione siciliana. Coldiretti sottolinea che «l’agricoltura dell’Isola combatte da settimane con animali che muoiono di fame e di sete, campi bruciati dalla siccità, con oltre il 70% di grano e fieno andato perso, e con ortaggi e frutta secchi».

«La situazione ad oggi in Sicilia è tragica. In sei mesi – spiega Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia – sono stati costituiti tavoli permanenti, commissioni e sono stati stanziati aiuti, con il risultato che nessuno ha ancora avuto nulla. L’unica azione di supporto concreta – prosegue Ferreri – l’abbiamo fatta noi portando alle aziende un milione e mezzo di chili di fieno per sfamare gli animali. Stiamo correndo il serio rischio di perdere un patrimonio agricolo italiano unico che è anche la sola forma di reddito nella maggior parte della Sicilia».

Da tutta la Regione i pullman arriveranno alle 7.30 in Piazza Marina. Da lì partirà il corteo fino alla sede della presidenza del Governo a Piazza indipendenza, dove inizierà un presidio fisso che si concluderà solo quando l’esecutivo darà risposte immediate e certe.