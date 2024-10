Comiso, Nannaro (Confcommercio): “Lo sviluppo del territorio passa anche dalla valorizzazione della pietra locale”

Attualità

"Dobbiamo adoperarci per raggiungere traguardi sempre più importanti"

Il presidente sezionale Confcommercio Comiso, Orazio Nannaro (nella foto), ha partecipato, ieri, alla conferenza avente per tema “Tra pietra e storia”, promossa dal quotidiano “La Sicilia” e da Dse pubblicità in collaborazione con il Comune. L’appuntamento si è tenuto nell’auditorium Carlo Pace e, oltre al sindaco Maria Rita Schembari e all’on. Pippo Digiacomo, ha visto la partecipazione di illustri relatori come la dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta, assieme ad alcuni studenti del liceo artistico di Comiso, e Salvatore Adamo di Multifidi.