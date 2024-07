Comunicazione, prestigioso incarico per l’agrigentina Paola Garifi

Agrigento

È entrata nel Cda di Eprcomunicazione Spa, società benefit, quotata all’Euronext Growth Milan e associata Una

L’agrigentina Paola Garifi entra nel Consiglio di amministrazione di Eprcomunicazione Spa, società benefit, quotata all’Euronext Growth Milan e associata Una. Paola Garifi, giornalista professionista, fa parte del team di ufficio stampa dell’Azienda da oltre 12 anni e, in passato, ha ricoperto importanti incarichi istituzionali alla Presidenza del Consiglio, il Cipe e la Regione Siciliana. Dalla quotazione in avanti, Paola ha ulteriormente arricchito la sua esperienza professionale, affiancando il Ceo nei rapporti con gli investitori e con la Borsa Italiana.

“A nome di tutti i colleghi – ha detto il Ceo Camillo Ricci – ho il piacere di dare il benvenuto a Paola nella governance dell’Azienda sicuri che apporterà la sua elevata competenza professionale, comprovata da anni di esperienze di successo e apprezzata nel mondo dei media di cui è interlocutore abituale, nei prossimi decisivi passaggi di crescita del Gruppo. Abbiamo fatto un altro passo avanti nel favorire cambio generazionale e integrazione di genere e di questo siamo particolarmente soddisfatti”.