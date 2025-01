Confcooperative territoriale Ragusa recluta sessanta volontari per il servizio civile universale

Notizie

Ecco quali sono i progetti e le aree interessate

Confcooperative territoriale Ragusa informa che c’è tempo fino al 18 febbraio prossimo (non oltre le 14) per presentare le candidature per partecipare ai progetti di Servizio civile universale di Confcooperative Sicilia, anche nella sede territoriale iblea. Secondo quanto il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha spiegato nelle scorse settimane, 61.166 operatori saranno impiegati in 2.324 progetti, per 386 programmi di intervento, altri 1.383 volontari svolgeranno 184 progetti, in 34 programmi di intervento, all’estero.

I progetti avranno una durata variabile tra i 10 ed i 12 mesi, con orario di servizio di 25 ore settimanali. Il contratto fissa un importo mensile di 507,30 euro mensili.Per quanto riguarda Confcooperative Sicilia, i progetti sono illustrati all’interno del sito di Federsolidarietà. A disposizione ci sarà come sempre la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.