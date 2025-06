Coppola: “Megara, sogno ripescaggio”

Calcio: l'ambiziosa società megarese

Il patron oggi compie 62 anni e guarda al futuro

Si è chiusa da qualche settimana con un bilancio tutto sommato positivo la stagione calcistica del Megara 1908, nonostante l’uscita di scena nella finale play off del girone.

Sotto la presidenza di Elio Coppola la società neroverde non si era mai spinta così in alto, conquistando la seconda posizione nel campionato e disputando la finale playoff del proprio girone. Un risultato di prestigio, considerata la competitività del torneo, nonostante il rammarico per l’esclusione contro il Priolo.

«Quella appena conclusa è stata una stagione positiva – commenta il patron Coppola –. Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e anche con merito. Chiudere secondi e disputare una finale playoff non era affatto semplice. C’è sicuramente rammarico per la sconfitta finale, ma credo che questa sia stata una delle stagioni più importanti della mia presidenza».

Sguardo al futuro

Lo sguardo ora è rivolto al futuro, con la società neroverde pronta a presentare domanda di ripescaggio in Lega per accedere al campionato di Eccellenza. «Augusta e il Megara 1908 hanno i requisiti tecnici e strutturali per competere in Eccellenza – spiega Coppola – e ci piacerebbe giocare nel nuovo stadio comunale Fontana, una struttura moderna che sarebbe ideale per la nostra squadra».

Rafforzare la società

Il patron sottolinea però la necessità di rafforzare l’organizzazione e le risorse economiche. «Per affrontare questo salto servono nuove forze economiche e organizzative disposte a sposare il progetto sportivo del Megara. Invito pertanto l’imprenditoria e le aziende locali a unirsi a noi per costruire insieme un futuro importante per il calcio ad Augusta».

Settore giovanile

Nel frattempo, la società continua a lavorare anche sul settore giovanile, ritenuto fondamentale per il consolidamento e la crescita del club. «Oltre a qualche piccolo ritocco alla prima squadra, l’obiettivo primario resta il potenziamento del settore giovanile», aggiunge Coppola.

“Tifosi speciali”

Un ringraziamento speciale va alla squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza, oltre alla tifoseria neroverde, sempre presente anche nelle trasferte più impegnative. «Mi auguro che lo spettacolo e l’entusiasmo visti sugli spalti durante la finale playoff al Megarello possano presto ripetersi, magari nel nuovo stadio comunale Fontana».

Il patron Elio Coppola, che proprio oggi festeggia il suo 62° compleanno, guarda con ottimismo alle possibilità di ripescaggio, anche alla luce delle finali nazionali playoff di Eccellenza in corso, che vedono coinvolte due squadre siciliane, Gela e Modica.