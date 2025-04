Cosa nostra, “Enzo” Mangion resta in carcere: «Potrebbe fornire comunicazioni al cognato Aldo Ercolano»

Mafia

La Corte d'Appello di Catania ha accolto l'istanza di ripristino della misura avanzata dalla procura generale etnea.

Stamattina per Giuseppe Mangion, meglio conosciuto come “Enzo”, uno degli esponenti di primo piano della famiglia “di sangue” di Cosa nostra catanese, si sarebbero dovute chiudere alle sue spalle le porte del carcere. Così però non è stato: il boss resta dietro le sbarre. La misura cautelare è stata ripristinata dalla prima sezione della Corte d’Appello di Catania, presieduta da Sebastiano Mignemi che ha accolto un’istanza avanzata dai sostituti procuratori generali Nicolò Marino e Andrea Ursino, a cui è stata allegata un’articolata informativa curata dalla DIA di Catania e dal Nucleo di Polizia giudiziaria interforze della Procura Generale di Catania. Oggi, come si legge nel provvedimento, scadeva il termine massimo di custodia cautelare nei confronti del boss 66enne che era scattata nel 2019 con l’inchiesta antimafia “Samael”. L’indagine portò a ricostruire la filiera del tesoretto finanziario del clan Santapaola-Ercolano.

Chi è Enzo Mangion

Enzo Mangion, figlio del defunto uomo d’onore Francesco “Ciuzzo u firraru”, è stato condannato in quel processo dalla Corte d’Appello di Catania. Il collegio di giudici di secondo grado, l’anno scorso, confermando la sentenza del Tribunale etneo del 2022, rideterminò la pena a 19 anni e 3 mesi di reclusione con un verdetto irrevocabile del 2009 per associazione mafiosa.

«Sussiste il pericolo di fuga»

La Corte d’Appello ha rilevato nei confronti del boss di Cosa nostra «una pluralità di indici concreti» sulla sussistenza «del pericolo di fuga», che emerge «sia dal ruolo apicale ricoperto dagli anni da Mangion» che dalla «gestione economica degli affari illeciti della famiglia» mafiosa. Il collegio inoltre ha evidenziato altri due aspetti: l’«attualità dell’esistenza del clan Santapaola-Ercolano» e anche la «perdurante reggenza del sodalizio da parte del cognato Aldo Ercolano (il killer di Pippo Fava è sposato con la sorella di Enzo Mangion, ndr)».

«Mangion nelle condizioni di ricevere disposizioni»

Un quadro d’insieme che per la Corte d’Appello di Catania porta «a ritenere indiscusso l’interesse della famiglia mafiosa di Cosa nostra a garantire la sottrazione dalla cattura dell’imputato, avuto riguardo anche al ruolo svolto da Mangion all’interno del sodalizio criminale». Ma c’è di più: Enzo Mangion «sarebbe nelle condizioni sia di ricevere disposizioni che di fornire comunicazioni ad Aldo Ercolano tramite dei colloqui, di presenza ma anche telefonici, della sorella Francesca con il marito». Un punto che «accresce l’interesse dell’organizzazione a garantirne la latitanza».

La Corte d’Appello ritenendo che nei confronti di Giuseppe Mangion «non siano venuti meno i gravissimi indizi di colpevolezza, nè si siano affievolite le esigenze cautelari» ha ripristinato la misura cautelare in carcere a suo carico. Il boss, quindi, resta dietro le sbarre.