Così il Regno Unito cerca le spie in Russia sul dark web: «Prima la sicurezza»

Il caso

L'iniziativa lanciata dal MI6, il servizio segreto britannico per l’intelligence estera

L’MI6, il servizio segreto britannico per l’intelligence estera, lancerà un portale dedicato sul dark web per reclutare nuove spie, con un particolare focus sulla Russia. Lo riferiscono diverse fonti internazionali, tra cui BBC e CNN.

Il servizio, accessibile tramite il browser Tor, offrirà una piattaforma di messaggistica anonima e sicura chiamata Silent Courier. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza nazionale facilitando il reclutamento di agenti in maniera protetta, ha spiegato il Ministero degli Esteri britannico.