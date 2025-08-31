Crollano le luci durante il concerto, illeso Raphael Gualazzi: il video dell’incidente

l'imprevisto

Il pianista e la sua band stanno bene

Paura ieri sera ad Agnone Cilento, località del Salernitano, durante un concerto all’aperto di Raphael Gualazzi: una pesante struttura metallica per le luci di scena si è abbattuta all’improvviso sul palco, cadendo a pochi centimetri dall’artista che è rimasto illeso. La scena è stata ripresa da diversi spettatori che stavano filmando l’esibizione con i propri cellulari. Al momento del crollo la zona era battuta da un forte vento, che potrebbe aver determinato l’incidente.

Sulla vicenda interviene anche il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli: «È necessario un piano di controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire», scrive sul suo profilo Facebook.

«È stato grande lo spavento ieri sera quando durante il concerto ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice (Sa), è venuta giù parte della struttura dell’impianto luci. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito». È quanto si legge in una nota con la quale «Raphael Gualazzi e i musicisti della sua band ci tengono a far sapere che stanno bene».