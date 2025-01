Crollo viadotto Scorciavacche, assolto l’ex presidente dell’Anas Pietro Ciucci

LA SENTENZA

Era imputato di induzione a dare o promettere utilità e la Procura ne aveva chiesto a novembre la condanna a 4 anni

La terza sezione penale del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia, ha assolto con la formula «per non avere commesso il fatto» l’ex presidente dell’Anas Pietro Ciucci, e i dirigenti della società Stefano Liani e Michele Vigna, imputati di induzione a dare o promettere utilità e la procura aveva chiesto a novembre la condanna a 4 anni per Ciucci e a 3 anni per Liani e 3 anni e 6 mesi per Vigna.Ciucci, che ora è ad della «Stretto di Messina», impegnata nella realizzazione del Ponte sullo Stretto, era assistito dall’avvocato Fabio Lattanzi. Le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti e falso sono state dichiarate prescritte nel corso del processo.

L’inchiesta che ha portato al processo nasce dal crollo del viadotto Scorciavacche, sulla strada statale Palermo-Agrigento, nei pressi di Mezzojuso. Aperta senza collaudo, l’opera rimase in piedi meno di una settimana dal Natale 2014 al Capodanno 2015. E proprio l’apertura senza collaudo di una infrastruttura realizzata su un terreno instabile e inaugurata all’epoca in pompa magna, è stata oggetto del procedimento.