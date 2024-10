Cybercrime: Fabi, Sicilia al terzo posto per attacchi

l'analisi

Il dato dei primi sei mesi del 2024

«La Sicilia è la regione al terzo posto in Italia sulla vulnerabilità degli utenti e delle aziende agli attacchi cyber effettuato dall’osservatorio Cyber di Crif, come emerge dai dati raccolti nei primi sei mesi del 2024. L’esposizione di nuovi dati in circolazione sul dark web è aumentata anche del 10%, rispetto al semestre precedente. Le regioni con più alert ricevuti nei primi sei mesi dell’anno sono il Lazio (18,7%), Lombardia (13,8%), Sicilia e Campania (entrambe 8,5%), ma in proporzione sono gli abitanti di Molise, Sicilia, Lombardia, Umbria e Valle d’Aosta che hanno ricevuto più notifiche».