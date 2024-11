Da Fabrizio Corona la verità di Alessandro Basciano sulla ex Sophie Codegoni: «Ho sopportato per nostra figlia»

DOPO L'ARRESTO

E’ un Alessandro Basciano che «non sta bene», «deluso» più che arrabbiato e che «ammette» errori suoi «ma anche» dell’ex compagna Sophie Codegoni. Il trentacinquenne dj-influencer parla oggi intervistato, per oltre un’ora e 10 minuti, da Fabrizio Corona durante la prima puntata del suo nuovo format su youtube ‘Falsissimò. Arrestato per stalking nei confronti della ragazza 23enne, anche lei influencer, il dj è stato rilasciato ieri dopo un giorno nel carcere milanese di San Vittore.

«Non sto bene anche se all’apparenza mi vedi sereno, sono contento perché alla luce dei reali fatti è uscita parte della verità – ha detto Basciano -. Non mi aspettavo l’arresto, ero in palestra, sono arrivato a casa. Mi hanno detto ‘è lei Basciano?’ ‘Sì’. C’erano quattro carabinieri in auto. Nell’appartamento mi hanno detto che non era una notifica come le altre, avevano un mandato di arresto. Quando mi hanno spiegato che dovevo andare a San Vittore ho replicato ‘Non è possibile una cosa del genere, do una testata nel muro, mi portate al Pronto Soccorsò. Più che rabbia ho provato delusione profonda».«Sia chiaro né io né Alessandro vogliamo fare un processo a Sophie Codegoni, noi non vogliamo condannarla, la riteniamo una bravissima donna», ha precisato Corona al che Basciano ha annuito: «Eh sì, abbiamo fatto una bambina insieme».

«Ma poi c’è stato un accadimento – ha sottolineato l’influencer -. Io torno da un tour da Grosseto e Napoli e al mio ritorno a Linate le ho regalato una borsa preziosa. Ho deciso di fare questo regalo, non voglio nulla in cambio, a prescindere dal valore dell’oggetto. Era per dare un valore a tutto il male che ci siamo fatti in quest’anno. E le ho detto: ‘leggiti quello che ti ho scritto perché per me è fondamentale quello che ti ho scrittò. Le ho scritto una lettera importante, molto bella dove descrivo quello che è stato la nascita del nostro amore e il nostro percorso. Credo che dovessimo perdonarci tante cose, ma ci vuole la maturità e anche il tempo».

Proprio il regalo è citato nell’ordine di revoca dell’arresto del Gip in cui si legge, tra l’altro, che dagli screenshot delle chat «traspare una relazione tra i due certamente non caratterizzata da uno stato di paura e/o timore in capo alla Codegoni nei confronti dell’ex compagno; in particolare, sembra poco compatibile con il turbamento e la paura che tipicamente conseguono ad una condotta sussumibile nel paradigma dell’art. 612 bis c.p., l’atteggiamento tenuto dalla Codegoni lo scorso 11 novembre, la quale dopo avere accettato un prezioso dono da parte dell’indagato e una lettera a lei indirizzata, gli esprime commozione e svolge una serie di considerazioni sul loro pregresso rapporto, facendo riferimento anche a ‘colpe e responsabilità’ reciproche».