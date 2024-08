Dal 26 agosto torna ViniMilo: degustazioni, prodotti d’eccellenza, presidi Slow Food e spettacoli

La storica manifestazione

Nell'Enoteca all’aperto oltre cento etichette dell’Etna e della Sicilia

A Milo dal 26 agosto all’8 settembre è tempo di ViniMilo, la storica manifestazione giunta quest’anno alla 44/a edizione con la formula ibrida per wine expert e wine lovers. Incontri infrasettimanali per gli addetti ai lavori: con dibattiti, confronti e wine tasting pensati per grandi e piccoli produttori, enologi, docenti e ricercatori universitari, sommelier e assaggiatori; nei weekend la festa in piazza Belvedere con l’evento pop per il grande pubblico. Di scena sullo sfondo del gruppo scultoreo dedicato agli amatissimi Battiato e Dalla – artisti che a Milo hanno legato parte della loro vita – saranno le eccellenze agroalimentari siciliane, prodotti bio e Km zero, presidi Slow Food, piccoli artigiani custodi di mestieri antichi. Soprattutto attesissima dai wine lovers la coinvolgente esperienza dell’Enoteca all’aperto: il grande banco assaggio con oltre cento etichette dell’Etna e della Sicilia per degustazioni guidate dai sommelier e dall’associazione Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna.