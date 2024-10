Democrazia partecipata a Catania, vince il progetto per la mobilità pedonale a San Nullo

Il voto popolare

L'esito della consultazione: a progetto vincitore destinati 200mila euro

Il progetto presentato dal cittadino catanese Giuseppe Nicotra “Mobilità pedonale aree ricreative a Trappeto Sud” sarà quello che verrà realizzato grazie ai 1328 voti ottenuti, posizionandosi al primo posto tra quelli in lizza per la Democrazia Partecipata del 2024. Lo spoglio delle preferenze, condotto dal Direttore del Gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro, in seduta pubblica, a cui ha partecipato anche il consigliere Antonino Manara componente della prima commissione consiliare per l’attuazione dei regolamenti comunali, ha infatti premiato questo progetto di mobilità sostenibile da realizzare nella zona di San Nullo, effettuato con la procedura “Democrazia Partecipata 2024”. Operazioni di voto, con il 99% delle preferenze espresse on line, a cui hanno partecipato 3516 cittadini. Di questi, infatti, 3474 hanno effettuato la scelta in modalità on line da remoto e solamente 42 recandosi nel seggio elettorale allestito nella sede dell’Urp di piazza Duomo.

Di seguito la graduatoria con l’attribuzione delle preferenze a agni singolo progetto:

1) Giuseppe Nicotra -Mobilità pedonale aree ricreative a Trappeto Sud; – 1328 voti

2) Valerio Luigi Vullo – Giochi senza barriere, parchi gioco inclusivi; -744 voti

3) Edoardo Barbarossa – Città dei Ragazzi Catania – Angeli Custodi. Un cantiere delle rigenerazioni degli spazi sociali -447 voti

4) Giuseppe La Porta – Associazione Orizzonte Onlus – Progetto artistico Built Up Fest (Nesim’art); -326 voti

5) Salvatore Consoli – 1.000 fontanelle per Catania; -228 voti

6) Carmelo Stompo – 2Lab Associazione Culturale – Fanzine Social Fest. Arte, Comunità -196

7) Francesco Chisari – lavori di riqualificazione dello spartitraffico di via Aurora a Catania -164 voti

8) Epifanio Antonino Angelo Nicosia – rigenerazione di parco Lizzio, via Ammiraglio Caracciolo angolo via Montenero -83 voti