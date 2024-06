Detenuto lancia una bomboletta di gas contro un agente e lo ferisce

Penitenziaria

Le fiamme hanno provocato un principio di incendio che è stato spento con gli estintori del personale in servizio

Un detenuto ha lanciato una bomboletta incendiaria nel carcere Di Bona, ex Ucciardone, di Palermo e ha ferito un agente. Lo denuncia Gioacchino Veneziano, segretario regionale Uilpa Sicilia. «Poteva finire peggio – dice Veneziano – se il personale in servizio non avesse avuto esperienza e professionalità. Un detenuto italiano, in isolamento disciplinare, rinchiuso alla nona sezione, usando un pezzo d’acciaio ricavato di un suppellettile, ha colpito il blindato con l’intento di sfondarlo, minacciando gli agenti intervenuti. Poi ha lanciato una bomboletta di gas contro un poliziotto che è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso. Le fiamme hanno provocato un principio di incendio che è stato spento con gli estintori del personale in servizio».