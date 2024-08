Divieto di lavoro nelle ore più calde in Sicilia, «punto di partenza». Le richieste di Fillea Cgil

La nota

Per il sindacato bisogna «arrivare l’anno prossimo attrezzati e potere garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori»

Il divieto al lavoro nelle ore più calde della giornata «è un imprescindibile punto di partenza sul quale costruire subito un castello di diritti, per arrivare l’anno prossimo attrezzati a potere garantire efficacemente la salute e la sicurezza dei lavoratori». Lo sostiene la Fillea Cgil Sicilia, con il segretario regionale responsabile per la salute e la sicurezza Salvo Carnevale (in foto), che, in riferimento all’ordinanza regionale, in una nota elenca una serie di richieste al governo regionale e agli organi preposti. Proprio la Fillea ha condotto quest’anno una campagna capillare su tutto il territorio siciliano per alzare il livello dell’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sul problema.