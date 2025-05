Domani a Catania apre la nuova Accademia delle Donne

Il nuovo spazio

Dalle 16 in via Scuto Costarelli 26 workshop, masterclass, musica

Domani pomeriggio in una Catania più che mai fervente di iniziative (tra Frecce Tricolori sul Lungomare e il Villaggio Telethon in piazza Università) ci sarà alle 16 anche l’avvio dell’Accademia delle Donne in via Scuto Costarelli 26. Di cosa si tratta? Nella “Joy Hub – Event Factory” di “Compagnia della Bellezza”, ci sarà un appuntamento gratuito della durata di circa tre ore tra workshop, masterclass, musica. Nella Joy Hub potranno trovare spazio eventi di formazione, informazione e condivisione tra donne con l’ambizione di formare una nuova consapevolezza, ampliare gli orizzonti, scoprire come superare i propri limiti e aprirsi a nuove passioni.