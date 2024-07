Donald Trump ferito da colpi di arma da fuoco mentre parlava in un comizio in Pennsylvania

USA

L'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, attuale candidato del partito Repubblicano alla Casa Bianca starebbe bene. Il video della sparatoria riportato su X (Twitter)

Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America Donald Trump, ex presidente e leader del partito Repubblicano, è stato ferito da colpi di arma da fuoco nel corso di un comizio a Butler, città nei pressi di Pittsburgh, in Pennsylvania. Sta bene, secondo quanto dichiarato dal suo comitato elettorale poco dopo l’evento. Dalle immagini, trasmesse in diretta, subito dopo il ferimento Trump – attualmente in vantaggio nei sondaggi sul candidato del partito Democratico e attuale presidente Joe Biden – ha fatto un gesto con il pugno alzato verso la folla, mostrando una evidente ferita all’orecchio destro insanguinata. Subito dopo gli spari si era buttato a terra per proteggersi ed era stato circondato dagli agenti del Secret Service, il servizio di guardie del corpo. Secondo quanto riportato dai media americani, si trova ora in un ospedale locale. Gli spari sono chiaramente udibili nel video riportato anche su X. Il momento in cui Trump si è rialzato è stato ripreso fra gli altri dall’imprenditore e proprietario della piattaforma Elon Musk, che ha rivolto il proprio «endorsment» al candidato Repubblicano. Secondo quanto riporta il New York Times citando il procuratore generale della Pennsylvania Richard Goldinger, i colpi d’arma da fuoco hanno colpito e ucciso uno spettatore, come morto è anche l’uomo sospettato di aver attentato alla vita di Trump.

Il presidente Biden ha rilasciato un comunicato sull’accaduto:«Sono stato informato della sparatoria a Donald Trump. Sono grato di sapere che è al sicuro e sta bene. Prego per lui e la sua famiglia e per tutti quelli che erano al comizio, mentre aspettiamo ulteriori informazioni. Jill e io siamo grati al Secret Service per averlo messo al sicuro. Non c’è nessun luogo per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un’unica nazione per condannarlo», le sue parole.

“Lottiamo, lottiamo, lottiamo”. Queste sono state le parole di Donald Trump dopo essere stato ferito nel comizio in Pennsylvania, mentre il Secret Service lo stava portando via dal palco.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T — Acyn (@Acyn) July 13, 2024

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024