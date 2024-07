Donna trovata morta a Fondachello, incongruenze sulla scena del presunto suicidio

il giallo

Si infittisce il giallo sul presunto suicidio della donna di 38 anni di Catania trovata morta nella sua casa di villeggiatura a Fondachello, sul lungomare di Mascali. Il corpo della donna, madre di due figli di 10 e 20 anni, è stato rinvenuto impiccato nella doccia del bagno dell’appartamento, al primo piano di un complesso residenziale di via Spiaggia. Le indagini sul decesso, coordinate dal magistrato inquirente Fabio Regolo inizialmente classificato come suicidio, sono tutt’ora in corso e vedono il compagno della donna, un 40enne catanese, al centro dell’attenzione degli inquirenti.

Il compagno non indagato. Dubbi sul nodo del cappio