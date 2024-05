Droga dalla Germania a Enna, armi e intestazione fittizia di beni: 14 arresti

Il blitz

Il blitz effettuato dai Comandi Provinciali Carabinieri di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia

Nelle prime ore di questa mattina i Carabinieri del ROS, coadiuvati nella fase operativa dapersonale dei Comandi Provinciali Carabinieri di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia,hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa nel corso delle indaginipreliminari dal GIP del Tribunale di Caltanissetta – su richiesta della Procura della RepubblicaDirezione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 15 persone, gravemente indiziati diassociazione per delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacentidel tipo marijuana e hashish aggravata dalla disponibilità di armi.

Tra di essi tre sono indagati anche per il reato di intestazione fittizia di beni al fine di eluderela normativa sulle misure di prevenzione, mentre uno dei tre per un ulteriore reato riferito adun’autonoma disponibilità di armi e munizioni.L’ordinanza cautelare è stata eseguita altresì nei confronti di altri due soggetti, gravementeindiziati unicamente del delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90.Gli indagati sono tutti destinatari della misura cautelare in carcere, tranne due soggetti,sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.Nel medesimo contesto investigativo, la Procura della Repubblica DDA di Caltanissetta haemesso decreti di perquisizione da effettuarsi in Germania tramite Ordine di IndagineEuropeo a carico di due soggetti, residenti a Colonia ed eseguiti dalla Polizia Criminale diColonia e BKA con la presenza anche di personale del ROS nell’ambito di un’avviatacooperazione internazionale sotto egida EUROPOL. Le attività sono state supportate dallaRete @ON finanziata dalla Commissione Ue.

L’indagine è la naturale prosecuzione dell‘ incessante impegno della Procura dellaRepubblica di Caltanissetta e ROS nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa dellaprovincia di Enna.