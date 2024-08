Due auto rubate erano parcheggiate in centro. La polizia le riconsegna ai proprietari

il ritrovamento

Dalle indagini è emerso che gli autori del furto, dopo aver annullato con un jammer il segnale emesso dal telecomando di chiusura delle portiere dell’auto, si sono introdotti nei veicoli

Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza “Borgo Ognina” di Catania hanno rinvenuto e riconsegnato ai proprietari due auto rubate a Catania. Le due vetture sono state rubate nei giorni scorsi, nelle ore serali, mentre si trovavano parcheggiate sulla pubblica in via Anapo e viale Jonio.

Entrambi i veicoli sono stati trovati in pieno centro città, regolarmente parcheggiati in strada, con le portiere chiuse a chiave ed i finestrini alzati, in modo da non destare sospetti circa la provenienza furtiva. Non appena rinvenute, i poliziotti hanno dato corso ai necessari accertamenti tecnici, finalizzati all’acquisizione di eventuali impronte digitali o tracce biologiche utili a risalire ed identificare gli autori del furto. Al termine di tali attività i veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari, immediatamente avvisati dai poliziotti. Dalle indagini è emerso che gli autori del furto, dopo aver annullato con un jammer il segnale emesso dal telecomando di chiusura delle portiere dell’auto, si sono introdotti nei veicoli e una volta decodificata la centralina, li hanno messi in moto parcheggiandoli in un’altra zona. Una storia iniziata con dei furti ma che si è conclusa con la soddisfazione della restituzione dell’auto, ai legittimi proprietari.

Il “cavallo di ritorno”