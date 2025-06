Due sbarchi di migranti a Lampedusa, 757 nell’hotspot

altri approdi

Sono partiti dalla Libia. Oggi previsti i trasferimenti con il traghetto e in aereo

Sono 129 i migranti sbarcati fra la notte e l’alba a Lampedusa, dopo che le due imbarcazioni – con a bordo 56 e 73 persone – sono state intercettate dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza. I migranti sono etiopi, egiziani, eritrei somali e sudanesi, partiti da Abu Kammash e Zawya, in Libia.Nell’hotspot di contrada Imbriacola al momento ci sono 757 ospiti. Per la mattinata di oggi sono stati previsti i trasferimenti di 200 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle e di 180 con un volo Oim diretto a Bergamo.Ieri, in 24 ore, si sono registrati otto approdi, per un totale di 375 persone.

