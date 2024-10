Ecco il panettone Diodoros: è realizzato con i prodotti coltivati nella Valle dei Templi

agrigento

Farine, mandorle, pistacchi e canditi d’arancia arrivano dai terreni del Parco archeologico affidati negli anni agli agricoltori

Un panettone buono, prodotto da mani esperte e con ingredienti di qualità che sono frutto di unastoria di tutela e valorizzazione di un territorio unico al mondo. Sarà questo il Panettone Diodoros,realizzato in soli 500 pezzi dall’azienda Bonfissuto, uno dei grandi nomi dei lievitati in provincia diAgrigento e in Sicilia, con prodotti tutti provenienti da aree all’interno del Parco archeologico epaesaggistico della Valle dei Templi e contenuti nel “paniere” del progetto Diodoros.

Farine, pistacchi, mandorle e scorze di frutta candita saranno infatti quelle realizzate dagliagricoltori che, seguendo un rigido disciplinare, coltivano i terreni intorno alle antiche vestigiadoriche nel contesto di un progetto di valorizzazione che ha permesso non solo di restituire allaproduzione – e quindi alla tutela – terreni inutilizzati, ma che può sviluppare, e già sviluppa, unimportante indotto turistico nel rispetto della natura e dell’agricoltura biologica.

“E’ per noi un grande piacere presentare questo prodotto che arricchisce il paniere Diodoros erappresenta un nuovo tassello di un progetto di riqualificazione del paesaggio che portiamo avantida ormai 10 anni – spiega il direttore del Parco Roberto Sciarratta -. Alla base c’è la filosofia delprogetto Diodoros: aziende che condividono l’obiettivo di fondere il progetto culturale della Vallealla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche”.

“Per me si tratta di un sogno che si avvera – spiega Giulio Bonfissuto -. Con mio fratello Vicenzo,venuto a mancare poche settimane fa, avevamo immaginato un ‘Dolce della Valle’ e occupandoci dilievitati avevamo pensato proprio ad un panettone. Devo ringraziare il direttore Roberto Sciarrattaper essere stato promotore di questa iniziativa che avrà senza dubbio un importante risalto. Hoovviamente testato un panettone ed è straordinario anche grazie ai prodotti di altissima qualitàutilizzati”.

Dai terreni coltivati nel contesto del progetto Diodoros, appunto, arriveranno i canditi di Arancia, afarina di grano antico Maiorca oltre ovviamente le mandorle e i pistacchi. Dal prossimo anno ilpanettone conterrà anche uva passa prodotta nella Valle: le piante sono state messe a dimora pochesettimane fa nei pressi di Casa Barbadoro, oggi divenuta “Casa Diodoros”.