Eliana Liotta chiuderà la rassegna GiraPagine ad Agrigento

cultura

Sarà Eliana Liotta, giornalista siracusana, scrittrice e comunicatrice scientifica che vive a Milano a chiudere la rassegna GiraPagine ad Agrigento. Liotta è autrice dei libri best seller La Dieta Smartfood, la prima dieta europea con il bollino scientifico di un grande centro clinico e di ricerca, Il bene delle donne, L’età non è uguale per tutti e Prove di felicità. I suoi ultimi saggi sono La rivolta della natura e Il cibo che ci salverà (La Nave di Teseo). Dirige la collana editoriale Scienze per la vita per la casa editrice Sonzogno.