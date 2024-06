Emergenza rifiuti, Pogliese: «Strada dei termovalorizzatori è ormai inevitabile»

Dichiarazioni

Il senatore catanese di FdI ricorda da sindaco di Catania di aver dovuto fronteggiare più volte il problema

“L’emergenza vissuta negli ultimi giorni, per via della temporanea chiusura dell’impianto di Lentini, ripropone in Sicilia un problema ciclico e ricorrente. Un problema che, specie nei mesi estivi, rischia di creare emergenze sanitarie e di danneggiare l’immagine della nostra Regione. Da sindaco mi sono ritrovato in più momenti a dover fronteggiare situazioni assolutamente emergenziali ed è chiaro che la Sicilia, per gli errori del passato, continui a pagare il prezzo di essersi affidata solamente all’impiantistica privata senza quelle infrastrutture necessarie per completare un ciclo dei rifiuti virtuoso”.A dirlo è il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale per la Sicilia Orientale di Fratelli d’Italia.