Emergenze planetarie, scienziati da tutto il mondo ne discutono ad Erice

Il convegno

La 56esima sessione dei seminari aperti dalla Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana si terrà all’8 al 14 agosto

A Erice si torna a parlare dei rischi a cui va incontro il pianeta. Esperti ed accademici di tutto il mondo dibatteranno su temi come la gestione dei conflitti internazionali e il controllo degli armamenti, le infezioni e le malattie neurologiche emergenti, il mercato dell’energia, la transizione energetica e i rischi, le prospettive e le sfide legate alla sicurezza informatica e all’intelligenza artificiale. La 56esima sessione dei seminari sulle emergenze planetarie si terrà dall’8 al 14 agosto, nell’aula magna Dirac dell’Istituto Blackett-San Domenico, organizzata dalla Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana.

Gli incendi entrano tra le emergenze planetarie