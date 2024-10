Equitazione: da domani a Buseto Palizzolo la selezione per definire i team siciliani per Fieracavalli

Sport

La Fise Sicilia sceglierà i binomi che prenderanno parte all'evento internazionale in programma dal 7 novembre a Verona dove per l'occasione si disputerà l'inedita Coppa degli Assi "Winter edition"

Tutto pronto negli impianti del Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani per ospitare da domani a domenica la seconda e ultima tappa di selezione delle rappresentative del salto ostacoli che rappresenteranno la Sicilia in occasione della Fieracavalli in programma dal 7 al 10 novembre a Verona.

A caccia di un posto per Verona ci saranno i binomi Under 21 che a Verona prenderanno parte alle gare riservate ai cavalli e in particolare al Gran Premio delle Regioni. Al termine della selezione di questa settimana la squadra sarà composta da un totale di 5 binomi, di cui 3 individuati dalle speciali graduatorie stilate dalla Fise Sicilia e 2 per scelta tecnica del Dipartimento salto ostacoli siciliano.

Anche la rappresentativa dei pony sarà composta da 5 binomi e anche in questo caso 4o saranno individuati dalle graduatorie delle diverse categorie riservate e uno per scelta tecnica del Dipartimento salto ostacoli Fise Sicilia.