Equitazione: due aste alla Tenuta di Ambelia per valorizzare l’allevamento siciliano

Sport

Il 31 prossimo la seconda edizione dell'evento voluto dalla Fise Sicilia diretta da Fabio Parziano. Il 6 e 7 settembre la struttura di Militello Val di Catania ospiterà invece il Sicilia Endurance Show

La Tenuta di Ambelia di Militello Val di Catania è pronta ad ospitare due grandi eventi grazie alla collaborazione tra il Comitato Regionale Fise Sicilia e l’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia. Si comincia il 31 prossimo a partire dalle 18,30 con ben due aste a supporto del mondo allevatoriale e agonistico legato agli sport equestri e nell’ambito della partnership sottoscritta, rappresentano due appuntamenti dedicati al mondo dell’allevamento siciliano in occasione della Tappa Masaf in programma alla Tenuta di Ambelia a cavallo. Il 6 e 7 settembre invece la Tenuta di Ambelia ospiterà il Sicilia Endurance Show.

Una panoramica della Tenuta di Ambelia

UN’ASTA PUBBLICA E L’ASTA D’ÈLITE. La Fise Sicilia presidetuta da Fabio Parziano con queste iniziative vuole continuare a supportare, promuovere e valorizzare il mondo degli allevatori siciliani, facendo conoscere i prodotti nata e allevati nella nostra regione e mettendoli in vetrina e conseguentemente a disposizione dei cavalieri e delle amazzoni che acquisendoli possono continuare nel loro lavoro di preparazione per le svariate discipline equestri.

Fabio Parziano presidente Fise Sicilia e Giovanni Malagò, presidente del Coni nazionale

“Dopo il successo dello scorso anno – spiegail presidente Fabio Parziano – saranno due le aste: la prima prevede l’alienazione di 6 soggetti di proprietà dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, mentre la seconda, l’Asta d’èlite, rappresenterà la seconda edizione di un evento che abbiamo voluto organizzare, sempre ad Ambelia già nel 2023. Un momento a disposizione degli allevatori isolani che avranno l’opportunità di mettere in mostra e vendere i propri soggetti con la speranza che possano finire sotto la sella di atleti siciliani, pronti a farli crescere e impiegare con successo nello sport”.

Un momento dell’asta del 2023 alla Tenuta di Ambelia

Mentre è già possibile scaricare i regolamenti delle Aste, per potere procedere all’iscrizione, la Fise Sicilia informa che a brevissimo saranno disponibili sul sito del Comitato regionale i due cataloghi con foto e dettagli dei puledri all’asta.

SICILIA ENDURANCE SHOW. E la Tenuta di Ambelia ospiterà il 6 e 7 settembre una nuova prestigiosa manifestazione degli sport equestri: il Sicilia Endurance Show.

“L’evento – sottolinea il presidente Fise Sicilia Fabio Parziano – è uno dei frutti del protocollo d’intesa siglato dal nostro Comitato con l’Istituto Incremento Ippico e vede in programma il Circuito Masaf, riservato ai cavalli giovani iscritti al libro genealogico Anica e una gara regionale”.