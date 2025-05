Equitazione: due team siciliani in gara da oggi a Roma per la Coppa del Presidente

Sport

Le squadra cavalli e pony pronti a regalare emozioni per il prestigioso concorso di salto ostacoli a Piazza di Siena

La grande equitazione di scena da domani a Roma per il tradizionale concorso di salto ostacoli di Piazza di Siena. In gara anche due competitivi team di giovani isolani pronti a battersi nella tradizionale Coppa del Presidente: nel mirino il podio nella gara riservati ai cavalli e in quella riservata ai pony.

Il presidente della Fise Sicilia Flavio Sinagra con il Team Cavalli della Sicilia

IL TEAM CAVALLI. A comporre la squadra siciliana della Coppa del Presidente (cavalli) e agli ordini del capo equipe Giuseppe Militello, saranno le siracusane Lara Lucia Lamonica (Coach Equestrian Centre) su Nannak ed Elisabetta Guastella (Equitazione Siracusana Asd) su Mazelle van’t Prinseveld; i palermitani Beatrice Infantino (Riders Club/Gruppo giovanile Esercito Italiano) su Nala e Marco Crimi (Horsing Club) su Kasalla 3 e il catanese Stefano Fisichella (Adim) su Contharino Ps.

Il presidente Fise Sicilia Flavio Sinagra con il Team Pony in gara a Roma

IL TEAM PONY. Competiva anche la rappresentativa dei pony, scelta sulla base delle graduatorie del Team Sicilia Pony, nuovo progetto della Fise Sicilia rivolto ai pony. La squadra pony è composta dai siracusani Alessandro Palma (Coach Equestrian Centre) su Pablo, Katia Cianci (Scuderia La Palombara) su Kinder, Tommaso Guastella (Equitazione Siracusana Asd) su William e le catanesi Sofia Anna Bruno (C.I Del Castello) su Trosca del la Roche e Zaira Zingale (Asd Il Ciliegio Asd) su Moonlight vt Leeternd. Capo equipe della squadra Pony Francesco Pagano.