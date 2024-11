Equitazione: la Sicilia da giovedì a domenica a Verona in pole a Fieracavalli, dedicata al mondo del cavallo

Sport

Caccia al podio con due team competitivi: la squadra cavalli Under 21e quella pony. C'è grande attesa anche per la Coppa degli Assi "Winter Edition"

Da giovedì a domenica Verona diventa capitale dell’equitazione internazionale. Tutto è infatti pronto per il via della 126ª edizione di Fieracavalli, la Fiera interamente dedicata al mondo del cavallo. Saranno tanti i momenti di sport nell’Arena Fise, padiglione 5 vestito a festa per ospitare tutte le attività sportive e le iniziative collaterali interamente targate Federazione Italiana Sport Equestri.

E tra gli attesi protagonisti anche le due rappresentative della Fise Sicilia, le squadre cavalli e pony di salto ostacoli già da oggi a Verona per prendere parte rispettivamente nel Gran Premio delle Regioni Under 21 e nella Coppa delle Regioni Pony, oltre che nelle gare individuali sempre riservate ai pony.

La squadra cavalli Under 21 della Sicilia: da sx il capo equipe Bruno Nasisi, Elisabetta Guastella, Maria Vittoria Ciancico, Sara Sangregorio, Flavia Donzella e Silvia Tantillo e il presidente Fise Sicilia Flavio Sinagra

Sarà tutta rosa la squadra cavalli Under 21 composta dalle catanesi Elisabetta Guastella (Equitazione Siracusana) su Mazelle e Maria Vittoria Ciancico su Let’s Go; la siracusana Sara Sangregorio (C.E. Aretuseo) su Castigo Om; la mazarese Silvia Tantillo (C.I. Akros) su Maxsum e la modicana Flavia Donzella (C.I. Caccamo) su Landini Z. Capo equipe Bruno Nasisi.

La rappresentativa pony della Sicilia: da sx Gaetano Migliore, il capo equipe Francesco Pagano, Tommaso Guastella, Alessandro Palma, Sofia Anna Bruno, Alessio Merluzzi e il presidente Fise Sicilia Flavio Sinagra

Saranno invece cinque i binomi siciliani per la gara pony: i siracusani Tommaso Guastella (Equitazione Siracusana) su William e Alessandro Palma (Coach Equestrian Centre) su Pablo; i catanesi Sofia Anna Bruno (C.I. Del Castello) su Trosca de la Roche e Alessio Merluzzi (New Eagles) su Dextro e il modicano Gaetano Migliore (Equitation La Contea di Modica) su Jappeloup. Il capo equipe sarà, invece Francesco Pagano.

La Sicilia si presenta a Verona forte del bronzo conquistato nel 2023, dell’argento del 2022 e l’oro nella Coppa del Presidente di Piazza di Siena a Roma nel 2022 e del bronzo nel 2023. Tutti risultati prestigiosi che hanno portato la Sicilia al vertice dell’equitazione giovanile nazionale.

Tutti i binomi parteciperanno alle gare individuali (Trofeo Pony, la Coppa Campioni Pony e la Coppa Gold Champion), successivamente il capo equipe avrà il compito di individuare il quartetto che parteciperà in rappresentanza della Sicilia alla Coppa delle Regioni pony di sabato.

Il presidente Fise Sicilia Flavio Sinagra

“La Fieracavalli – le parole di Flavio Sinagra, presidente Fise Sicilia – è uno degli eventi sportivi più attesi dai nostri giovani. Andiamo a Verona consapevoli di potere fare bene perché ho visto i ragazzi davvero carichi e determinati. La nostra regione può contare su due team di qualità e sono certo che ognuno dei componenti darà il massimo per provare a ottenere un buon risultato”.

COPPA DEGLI ASSI “WINTER EDITION“. E a Verona da giovedì a domenica spazio anche all’inedita edizione della Coppa degli Assi “Winter Edition”. Non si è ancora spenta infatti la eco della 59° edizione della “Coppa degli Assi”, svoltasi dal 25 al 29 settembre scorso (preceduta dagli “Internazionali di Sicilia”), e la macchina organizzativa si è rimessa in moto. Confortata dagli eccellenti risultati ottenuti sia di partecipazione con oltre 400 binomi (proveniente da nove Paesi) nei due concorsi, sia di pubblico avendo fatto registrare 20mila presenze nei nove giorni di gare al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo.