Equitazione: l’ennese Flavio Sinagra nuovo presidente della Fise Sicilia

Succede al catanese Fabio Parziano e guiderà il comitato siciliano per il prossimo quadriennio olimpico

Sarà l’ennese Flavio Sinagra il presidente della Fise Sicilia per il prossimo quadriennio. Il dirigente ennese succede al catanese Fabio Parziano che aveva retto il comitato nell’ultimo quadriennio olimpico. Flavio Sinagra è stato eletto oggi in in occasione dell’Assemblea elettiva regionale della Fise Sicilia che si è svolta al Catania International Airport Hotel.

Flavio Sinagra, 49 anni, nato a Piazza Armerina e più volte componente del Consiglio del Comitato Fise ha ottenuto 346 voti contro i 291 di Fabio Parziano, può vantare grande esperienza nel mondo degli sport equestri: è stato allievo della scuola di mascalcia di Pisa, percorso che gli ha consentito di diventare un apprezzato maniscalco con specializzazione nella correzione ortopedica dei puledri; cavaliere di 2° grado, è vicepresidente dell’Unom (Unione nazionale operatori di mascalcia).

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto – le prime parole del neo presidente Flavio Sinagra – e confesso di sentirmi molto onorato del ruolo che oggi il mondo degli sport equestri siciliani mi ha conferito. Ci metteremo fin da subito all’opera, secondo quanto previsto dal programma che ho presentato”.