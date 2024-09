Equitazione: lunedì la Sicilia sceglie il nuovo presidente, in corsa l’uscente, l’etneo Fabio Parziano e lo sfidante, l’ennese Flavio Sinagra

Sport

Il nuovo eletto rimarrà in carica quattro anni. Da oggi a domenica a Pozzallo prima selezione per decidere la squadra siciliana di salto ostacoli che parteciperà a novembre a Verona a Fieracavalli

Un fine settimana intenso per l’equitazione siciliana. Da oggi a domenica a Pozzallo è in programma la prima tappa di selezione per le squadre di salto ostacoli in vista di Fieracavalli in programma dal 7 novembre a Verona, mentre lunedì a Catania il mondo degli sport equestri siciliani tornerà al voto, per leggere la guida del Comitato Regionale Fise Sicilia per il quadriennio olimpico 2025/2028.

L’Assemblea ordinaria elettiva regionale si svolgerà lunedì 16 settembre all’Airport Hotel di Catania, alle 12 in prima convocazione e alle 14 in seconda e a concorre per la carica di presidente saranno due candidati: il catanese Fabio Parziano, presidente uscente, e l’ennese Flavio Sinagra, che ha già ricoperto la carica di consigliere regionale. L’Assemblea degli aventi diritto a voto eleggerà, oltre al presidente, anche sette consiglieri, un rappresentante dei cavalieri, un rappresentante dei tecnici e un rappresentante dei cavalieri proprietari.

VERSO FIERACAVALLI DI VERONA. In attesa di conoscere chi sarà il nuovo presidente della Fise Sicilia, nel fine settimana a Pozzallo in provincia di Ragusa è in programma negli impianti di Terre Rosse con l’organizzazione del C.I. San Bartolo, la prima tappa di selezione per le squadre di salto ostacoli che rappresenteranno la Sicilia alla Fieracavalli di Verona. Il secondo e decisivo appuntamento di selezione si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Buseto Palizzolo in provincia di Trapani negli impianti del C.I. Pietra dei Fiori, dove saranno individuate le rappresentative che prenderanno parte alla manifestazione scaligera.