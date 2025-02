Esplosione a Catania, 350mila euro dalla Regione per gli sfollati. Oggi la decisione della giunta Schifani

I fondi

Dopo la fuga di gas e la conseguente esplosione del 21 gennaio in via Gualandi a Trappato Nord la giunta approva oggi lo stato di emergenza con fondi da destinare alle famiglie ancora senza casa

«Stato di emergenza regionale ai sensi della “L.R. 7 luglio 2020, n. 13 – Esplosione dovuta ad una fuga di gas di una palazzina ubicata nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania». È questo uno dei temi oggetto oggi alle 13 della riunione di giunta regionale. Si tratta di una approvazione di una proposta che vede come proponente il presidente della Regione – Dipartimento regionale della protezione civile.

Nel dettaglio le 80 famiglie che da quel martedì notte sono senza una casa in via Gualandi, al seguito dell’esplosione dovuta a una fuga di gas metano, poi individuata lungo via Galermo lungo la conduttura di media pressione, riceveranno complessivamente «un contributo d 350mila euro. Si tratta di somme che serviranno per coprire i costi che hanno sostenuto. In modo tale che possano lasciare gli alberghi, che hanno anche un grande costo», spiega a la Sicilia il dirigente della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Le somme serviranno anche per un «contributo all’affitto».