Eterno visionario, Placido: «Devo molto alla Sicilia e a Pirandello»

Le dichiarazioni

Il regista del film sul premio Nobel della letteratura parla dell'importanza nella sua carriera di opere come La Piovra e Mary per sempre

«Devo molto alla Sicilia e a Pirandello. Quale regione italiana ha due premi Nobel come Quasimodo e Pirandello? Non esistono regioni così. Quale regione d’Italia ha avuto grandi scrittori da Sciascia a Bufalino? Ma tornando a Pirandello le sue novelle sono un tesoro. Ogni novella potrebbe essere un film». Così Michele Placido, presentando al Centro Sperimentale di Cinematografia dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, il suo nuovo film su Luigi Pirandello dal titolo «Eterno visionario», in uscita al cinema dal 7 novembre.