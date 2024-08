Etna si è risvegliato: in corso un’eruzione stromboliana dal cratere Voragine

il parossismo infinito

Il modello previsionale di dispersione dell'eventuale nube vulcanica indica una direzione est sud est. L'aeroporto per ora funziona regolarmente

Nuova fase parossistica dell’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha infatti comunicato che, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato osservata una intensificazione dell’attività stromboliana al cratere Voragine. Il modello previsionale di dispersione dell’eventuale nube vulcanica indica una direzione ESE.

Nel corso dell’ultima settimana il tremore vulcanico ha mostrato un graduale aumento da valori bassi a valori medi fino alle 15 di oggi quando si è registrato invece un repentino aumento verso valori alti.Le localizzazioni delle sorgenti del tremore sono localizzate ad est della Voragine ad una quota di circa 3000 metri. L’attività infrasonica è concentrata in corrispondenza del cratere Voragine; il numero di eventi orari e l’ampiezza non sono significativamente variati nelle ultime ore. La rete GNSS e la stazione dilatometrica DRUV non mostrano variazioni significative. La rete clinometrica ha mostrato nella giornata odierna delle variazioni alla stazione CBD, con andamento oscillante.