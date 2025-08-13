meteo
Ferragosto con il sole e le alte temperature: in Sicilia previsti tra i 34-35°
Bisognerà aspettare una settimana ancora per avere un po' di refrigerio
“Nei prossimi giorni il grande protagonista sarà il caldo, intenso e prolungato, che dominerà su tutta l’Italia salvo locali temporali sulle zone montuose. L’anticiclone africano Caronte ci terrà compagnia anche nella giornata di Ferragosto con ampi spazi soleggiati e temperature massime davvero molto elevate, specie sulle regioni del Centro Nord”. Così Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’.
“Le masse d’aria in arrivo saranno di origine subtropicale, quindi molto calde, ragion per cui i valori si manterranno ben oltre le medie climatiche di riferimento. Oltre al tanto sole, – continua Gussoni – il caldo si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord, in Toscana e Lazio, in Puglia e sulle due Isole Maggiori dove sono previste temperature intorno ai 35-36°C anche in città come Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Foggia. Possibili isolate punte di 40°C nel Tavoliere delle Puglie. 34-35°C in Sicilia e Sardegna”.
"Il caldo non sarà l'unico protagonista. A causa del passaggio di aria più instabile in quota saranno possibili dei temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi e sulle zone interne del Centro Sud; – precisa Gussoni – qualche cella potrebbe sconfinare fin sulle coste specie su basso Lazio, Campania e Calabria. Vista la tantissima energia potenziale in gioco dovuta al grande caldo degli ultimi giorni, non sono da escludere locali grandinate. Per la fine del grande caldo dovremo attendere almeno fino al 21/22 di agosto, quando un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa investirà dapprima il cuore del Vecchio Continente, – conclude Gussoni – interessando poi anche parte del nostro Paese. Ecco quindi che potrebbero ripresentarsi i temporali con il rischio pure di eventi estremi a causa dei forti contrasti che si verrebbero a creare tra masse d'aria diverse. Un po' come abbiamo già avuto modo di vedere ogni qualvolta termina un'ondata di calore".