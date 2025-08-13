Ferragosto con il sole e le alte temperature: in Sicilia previsti tra i 34-35°

meteo

Bisognerà aspettare una settimana ancora per avere un po' di refrigerio

“Nei prossimi giorni il grande protagonista sarà il caldo, intenso e prolungato, che dominerà su tutta l’Italia salvo locali temporali sulle zone montuose. L’anticiclone africano Caronte ci terrà compagnia anche nella giornata di Ferragosto con ampi spazi soleggiati e temperature massime davvero molto elevate, specie sulle regioni del Centro Nord”. Così Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’.

“Le masse d’aria in arrivo saranno di origine subtropicale, quindi molto calde, ragion per cui i valori si manterranno ben oltre le medie climatiche di riferimento. Oltre al tanto sole, – continua Gussoni – il caldo si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord, in Toscana e Lazio, in Puglia e sulle due Isole Maggiori dove sono previste temperature intorno ai 35-36°C anche in città come Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Foggia. Possibili isolate punte di 40°C nel Tavoliere delle Puglie. 34-35°C in Sicilia e Sardegna”.