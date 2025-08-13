Ferragosto, ultimi preparativi con il “fai da te” alimentare in vista della lunga giornata estiva

Coldiretti

Sotto l'ombrellone non mancheranno frutta e verdura

Tutto pronto, o quasi, per il lungo Ferragosto che le famiglie siciliane si apprestano a trascorrere a mare o in campagna. A caratterizzare questi giorni è il caldo record che sta facendo cambiare molte abitudini. Così colonnina di mercurio alta e crisi economica fanno riscoprire il “fai da te” alimentare.

È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè in vista del Ferragosto. Quasi una famiglia su tre sceglie di preparare da casa pasti leggeri, freschi e nutrienti da gustare sotto l’ombrellone. In testa alle preferenze c’è l’insalata di riso, pollo o mare (33%), seguita dalla macedonia di frutta (22%) e dalla classica caprese con mozzarella e pomodoro (12%).

Frutta fresca e verdure aiutano peraltro a combattere anche le alte temperature. Arretrano, invece, i piatti più «pesanti» della tradizione popolare, come frittate, parmigiana, lasagne e polpette, che insieme raccolgono poco più del 20% delle preferenze complessive, secondo Ixè.