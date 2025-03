Ferrovia Palermo-Catania autorizzati i lavori da 38 milioni di Terna nell’Ennese per alimentare la linea

L'opera

Giunto il benestare dalla Regione Siciliana: le opere prevedono una nuova Stazione Elettrica a 150 kV denominata “Villarosa” da collegare agli impianti di Rete Ferroviaria Italiana e un nuovo elettrodotto in cavo interrato di circa 13,5 km

La Regione Siciliana ha autorizzato il progetto di Terna per la realizzazione degli interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale necessari all’alimentazione della linea ferroviaria “Palermo-Catania”, in provincia di Enna.

Le opere, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà complessivamente circa 38 milioni di euro, prevedono una nuova Stazione Elettrica a 150 kV denominata “Villarosa” da collegare agli impianti di Rete Ferroviaria Italiana e un nuovo elettrodotto in cavo interrato di circa 13,5 km realizzato con isolamento in XLPE (isolamento in polietilene reticolato estruso), una tecnologia di ultima generazione che garantisce alta affidabilità e sostenibilità. Nelle prossime settimane verranno avviate la progettazione esecutiva dell’intervento e tutte le attività propedeutiche all’apertura dei cantieri.

Con 3,5 miliardi di euro previsti dal Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, la Sicilia è la prima regione a livello nazionale per investimenti sulla rete elettrica. Tra le opere principali il Tyrrhenian Link, che prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine in corrente continua e collegherà la Sicilia con la Campania e la Sardegna; ELMED l’interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia, uno dei progetti del Piano Mattei per l’Africa; l’elettrodotto Bolano-Annunziata tra Sicilia e Calabria e il collegamento Chiaramonte Gulfi – Ciminna tra l’area orientale e quella occidentale della Sicilia. Questi interventi sono essenziali per il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica, indipendenza, resilienza ed efficienza del sistema elettrico.