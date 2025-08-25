Caruso: «Mulè inopportuno sulla candidatura alla Presidenza della Regione. La Sicilia è la più “azzurra” d’Italia»

Partiti

Il coordinatore regionale forzista interviene sulle tensioni interne al partito e ribadisce che "il congresso è la sede naturale dove potere provare a portare contenuti e mozioni a tutti i militanti che potranno avere democraticamente la possibilità di scegliere"

“Preferirei non entrare nel merito di quello che ha detto l’onorevole Mulè. Ma dico solo che, a due anni dalle elezioni regionali, indipendentemente da quello che ognuno poi voglia fare nella vita, è una cosa che ritengo, oggi, poco opportuna. Perché penalizza il partito ma anche un’azione di governo, che si sta facendo. Poi, per carità, ognuno è libero di fare i propri percorsi. E’ un pensiero che non mi voglio neanche prendere. Dico solo che, in questo momento, una battuta del genere non è opportuna. Non che non ci possano essere aspirazioni, ma ognuno deve pensare al bene primario che è il partito. Ritengo che si debba farlo con le modalità corrette quando si vive in un partito”. A distanza di tre giorni dall’intervista in cui il vicepresidente della Camera, il forzista Giorgio Mulè, non ha escluso una candidatura alla Presidenza della Regione siciliana nel 2027, arriva la replica del coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso che, in una intervista a tutto tondo all’Adnkronos, definisce quelle parole ”inopportune”.

Non solo. “Con senso di responsabilità, proprio perché esercito un ruolo, non posso che dire che non sono intervenuto finora perché prima di tutto, c’è Forza Italia. Non ho mai voluto alimentare momenti di tensione perché abbiamo tutti il dovere di preservare questo patrimonio inestimabile del partito- spiega Caruso-. Credo che tutti dobbiamo trovare il momento per capire che non possiamo creare nocumento al partito, avvantaggiando altri. Ritengo che il congresso sia la sede naturale dove potere provare a portare contenuti e mozioni a tutti i militanti che potranno avere democraticamente la possibilità di scegliere, chi avrà la possibilità di esercitare un ruolo nel partito. Questa è una occasione irrinunciabile che non va sprecata attraverso un dialogo non costruttivo”.

Sempre il vicepresidente della Camera Mulè nell’intervista a Tgr Sicilia aveva sottolineato che “c’è sicuramente da parlarsi, da confrontarsi, da agire nel bene della Sicilia e di questo territorio. Bisogna trovare le forme, però, per confrontarsi: certamente una forma è quella di condividere un percorso attraverso un confronto fra le varie anime del partito. Confronto che finora non c’è stato: non c’è stato a livello regionale, per cui è da circa due anni che non si riunisce, non esiste una segreteria regionale”. “Vorrei sottolineare, in maniera generale senza fare un riferimento specifico a Mulè, che si è un pò distratti nel dire che in Forza Italia, in questi anni, sia mancato il confronto- replica Marcello Caruso-. Perché Fi ha dimostrato in Sicilia di essere il primo partito alle Elezioni Europee dando una prova di quanto la Sicilia sia la regione più azzurra d’Italia, con il gruppo all’Ars più numeroso. Alle ultime consultazioni provinciali, per quanto non siamo stati d’accordo con questo metodo elettorale, Fi è stato il partito che ha avuto il maggior numero di consiglieri eletti. I risultati sono incoraggianti”.