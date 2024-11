Fiorella Mannoia torna in teatro a Catania e Palermo in versione Sinfonica

il tour

Dopo l’incredibile successo delle tappe estive di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, che ha collezionato tutti sold out nelle più belle location d’Italia, l’emozionante tour di Fiorella Mannoia prosegue in autunno nell’atmosfera intima e suggestiva dei teatri con tanti nuovi imperdibili live.

Tra questi le due attese tappe che vedranno tornare l’amata artista in Sicilia: l’1° dicembre sarà al Teatro Metropolitan di Catania, a seguire sarà la volta di Palermo, il 2 dicembre al Teatro Biondo. I due live siciliani del tour teatrale sono organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis, la cantante romana ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature. Non mancherà per la prima volta live il nuovo singolo “Disobbedire” che anticipa l’album di inediti in uscita il 29 novembre. Il brano è un inno alla libertà che spinge a riflettere sul valore dell’indipendenza e dell’autenticità in un mondo che spesso induce a conformarsi. Il tour “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra” è prodotto e organizzato da Friends & Partners.

