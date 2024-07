Fishiaria, la Sicilia nel piatto

Notizie

Un viaggio ideale tra mare e monti

In pieno centro, in un luogo storico e simbolo di Catania come la pescheria, con una proposta culinaria che spazia dai piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna e gourmet alle ricette che premiano i prodotti locali, a partire dal pesce fresco e dai tesori della nostra Isola.

E così che Fishiaria diventa il ristorante adatto dove tuffarsi alla scoperta della cucina siciliana: lo fanno tanti turisti, i quali poi si lasciano accompagnare in un viaggio tra mare e monti, lo fanno anche i tanti clienti locali, che ne premiano gusto e sapori ritornando spesso. Un viaggio tra i sapori del mare con un’attenzione particolare anche alle esigenze legate alle intolleranze.

Tra i segreti di Fishiaria, poi, anche una carta dei vini capace di assecondare qualsiasi tipo di abbinamento, e una proposta di dolci che, come da tradizione siciliana, non può che essere la migliore maniera per chiudere un pranzo e una cena d’estate.Il motto del locale non lascia spazi a dubbi: “Enjoy the sea”, vale a dire “goditi il mare”. E per i suoi ospiti Fishiaria ha in menu una lunga serie di specialità e ricette che variano tra storia e raffinatezza.

A partire dai fritti: un trionfo di sapori e croccantezza, realizzati con il pesce fresco attentamente selezionato dagli chef. Le sarde alla beccafico sono l’antipasto preferito dai turisti, mentre i bastoncini di tuma fritti accompagnati dalle panelle fanno fare un salto nella concezione di street food.

Citazione a parte meritano i piatti di pesce crudo, le crudités: le tartare di tonno o salmone, il carpaccio di alici dal sapore delicato. I primi proposti sono un trionfo di colori e di un gusto ricercato.

Le busiate alla trapanese arricchite dalle mandorle, la classica Norma, anche questo piatto tra i preferiti dai turisti, e la pasta alla catanese rivisitata con le alici (e non con le sarde) e la mollica “atturrata”, vale a dire abbrustolita.

Tra i secondi proposti da Fishiaria, una menzione speciale li meritano i famosi involtini di pesce spada: farciti con capuliato di pomodori secchi, formaggio, pecorino primo sale e cipollotto caramellato, restituiscono un gusto fresco ma deciso.

Nel solco di una proposta culinaria che abbraccia anche le nuove direzioni intraprese dalla cucina, Fishiaria ha arricchito negli anni il suo menu con una serie di insalate e una serie di panini in cui, nemmeno a dirlo, è il mare a farla da protagonista.

Nascono così i panini con la tartare di tonno con cipolletta, datterino, basilico e maionese al wasabi, servito con pane morbido con semi e contorno di patatine fritte; e con la tartare di salmone, con stracciatella, crema di avocado e insalata croccante, servito con pane morbido con semi e contorno di patatine fritte. Esistono anche i fishburger, gli hamburger con tonno o con il pesce spada. La carta dei vini è arricchita dalle etichette più prestigiose della nostra isola, mentre la proposta di dolci è un tripudio di creme agli agrumi o alla mandorla e, a guardare bene, anzi a leggere bene, dalle recensioni lasciate in giro sul web, pranzare o cenare da Fishiaria diventa un’esperienza difficile da dimenticare e, se possibile, da ripetere.