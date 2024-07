Folla di superyacht alle Eolie: e arriva anche il veliero tre alberi di Jeff Bezos con il “tender” da 75 metri

ESTATE

Anche in questa estate 2024 tante imbarcazioni di lusso in giro per i mari della Sicilia: ecco alcuni vip intercettati al largo dell'Isola

A dirci che l’estate siciliana ormai è nel pieno della stagione sono anche i tanti yacht che come ogni anno affollano il mare delle tante isole minori siciliane. Dalle Eolie alle Egadi fino a Lampedusa è un pullulare di superbarche da sogno con i loro proprietari che hanno scelto anche il sole e il mare di Sicilia per gettare l’ancora durante le vacanze.

Per esempio ha fatto oggi il suo ingresso trionfale nell’arcipelago delle Eolie il mega veliero Koru, tre alberi lungo 127 metri e largo 16, di proprietà del magnate Jeff Bezos, fondatore di Amazon e terzo uomo più ricco del mondo secondo Forbes. Cinquecento milioni di dollari il suo valore stimato: un vero e proprio gioiello del mare che richiede un equipaggio di quaranta marinai e un costo operativo annuo di 25 milioni di dollari.

Il mega yacht a vela è un autentico garage navigante che porta un elicottero, di proprietà della fidanzata del patron di Amazon, Lauren Sanchez, auto, moto d’acqua e altre barche. Bezos e la compagna sono in crociera nel Mediterraneo a bordo di Koru. I gossip narrano che a bordo dello yacht, Bezos abbia chiesto a Lauren Sánchez, giornalista e sua compagna da circa cinque anni, di sposarlo.

La barca di supporto

Koru questa sera è ormeggiato al largo di Stromboli e poco prima del gigantesco veliero è arrivato alle Eolie lo yacht Abeona, che è il tender di Koru: con i suoi 75 metri di lunghezza fuori tutto è considerato il più grande yacht di supporto mai costruito.

Con lo scafo in acciaio e la sovrastruttura in alluminio, Abeona non ha certo lo scopo di “navigare” in crociera ma solo quello di seguire il superyacht a vela di Bezos che dentro il tender pare tenga nella sua stiva una serie di comodità e gadget per il suo piacere e quello di chi è a bordo di Koru: da alcune supercar fino a moto d’acqua e scafi offshore.

Azzurro mare

Non distante da Koru, sempre nello specchio d’acqua davanti alla Sciara del fuoco a Stromboli è ormeggiata la barca di un altro ricchissimo. Il portale Vesselfinder traccia infatti da queste parti il Sunrays del miliardario indiano Ravi Ruia che, col fratello Shashi, risulta proprietario dell’«Essar Group», multinazionale del settore energetico, della logistica e delle comunicazioni (la fortuna dei due magnati è stimata intorno ai sette miliardi e mezzo di dollari). Il maxi-yacht, 85 metri, è dotato di eliporto e di dotazioni di lusso con un enorme scivolo gonfiabile in grado di far divertire gli ospiti con tuffi da un’altezza di quindici metri.

Con il suo colore azzurro, lo yacht non passa certo inosservato. E’ stato costruito nel 2010 dai danesi Oceanco e rifinito dall’architetto d’interni Bjorn Johansson. Vale circa 100 milioni di dollari ed è alimentato da motori in grado di imprimere una velocità massima di 20 nodi. L’equipaggio è formato da 28 componenti dislocati in 14 cabine. Il Sunrays può accogliere 16 ospiti, in genere Vip del mondo dello spettacolo, della finanza e dell’industria, sistemati in otto suite.

Lusso a mai finire

E’ invece al largo di Lipari il superyacht dell’ex presidente di Google Eric Schmidt: si chiama Whisper, è uno dei più grandi al mondo, con una lunghezza di oltre 95 metri e un valore stimato di oltre 200 milioni di dollari. È dotato di numerosi servizi di lusso, tra cui più ponti, una piscina, un eliporto e un cinema. Ha anche un equipaggio numeroso per soddisfare le esigenze degli ospiti.

Sempre a Lipari si trova il lussuoso yacht Gipsy, costruito dalla genovese Otam – 35 metri per una larghezza di 7,80 metri – e totalmente customizzato per un misterioso armatore italiano che era alla ricerca di una nave da creare su misura per soddisfare le esigenze specifiche del suo stile di vita. Le linee interne ed esterni sono state entrambe affidate al rinomato studio internazionale di yacht design Tommaso Spadolini. Gli interni sono unici e interamente full-custom come un abito fatto su misura.

Charter a gogo