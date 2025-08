Fondi Pnrr, a Catania cantieri avviati per il 74% per i progetti urbani, sociali e sull’istruzione

Il bilancio

A settembee bisognerà monitorare in Prefettura l’andamento dei progetti a titolarità di altri dicasteri

Si è riunita la Cabina di coordinamento per verificare lo stato di avanzamento dei progetti Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in provincia di Catania a titolarità del ministero dell’Istruzione e del Merito, del ministero dell’Interno e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.Alla riunione presieduta dal prefetto, hanno preso parte rappresentanti della Regione Siciliana, della Ragioneria generale dello Stato, il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Catania, rappresentanti della struttura di Missione del Pnrr presso la presidenza del Consiglio dei ministri, i rappresentanti delle amministrazioni titolari degli interventi e i delegati dei Comuni nella qualità di soggetti attuatori dei progetti.Nel corso dell’incontro, i delegati dei Comuni interessati, destinatari di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in qualità di soggetti attuatori delle misure a titolarità dei suddetti ministeri, hanno relazionato sull’avanzamento procedurale degli investimenti e sulle criticità emerse in corso d’opera.Dall’analisi dei dati forniti dalla Ragioneria territoriale dello Stato emerge che lo stato di avanzamento procedurale risulta soddisfacente, dal momento che la quasi totalità dei progetti si trova nella fase “esecuzione dei lavori avviata” (74,60 per cento) o del collaudo (16,08 per cento).Gli interventi Pnrr che sono stati esaminati mirano a favorire il recupero di aree urbane del territorio catanese attraverso la rigenerazione urbana e piani urbani integrati a titolarità del ministero dell’Interno per un totale di 273.823.658,63 euro; interventi riguardanti l’edilizia scolastica, gli ambienti innovativi e gli strumenti per la didattica digitale, a titolarità del ministero dell’Istruzione e del Merito per un totale di 178.727.872,44 euro;interventi mirati di sostegno alle persone vulnerabili e anziane, a titolarità del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un totale di 16.647.698,07 euro.All’esito della riunione, la cabina di coordinamento ha ribadito l’importanza di realizzare un allineamento delle informazioni tra i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGis e lo stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dei previsti controlli, con l’obiettivo di elaborare un piano di azione per rispondere alle criticità manifestate.Nel prossimo mese di settembre sono stati calendarizzati nuovi incontri della cabina di coordinamento per il monitoraggio di progetti rientranti nella titolarità di altri ministeri.

