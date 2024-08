Fotografia, Maria Bella vince il premio “Sorgenti” al borgo di Presa

Notizie

Il contest fotografico dedicato all’acqua ha visto la partecipazione di più di 30 fotografi

Maria Bella, giovane fotografa di Zafferana Etnea, è la vincitrice del concorso fotografico del borgo di Presa “Sorgenti”. Premiato il suo progetto fotografico “Architetture dell’acqua”, raffigurante in tre scatti i sistemi di recupero e di accorto utilizzo della preziosa risorsa nelle antiche abitazioni rurali dell’Etna. A Presa, sull’Etna, si è svolta l’emozionante cerimonia di premiazione che ha ufficializzato la classifica finale del contest fotografico dedicato all’acqua. Più di trenta i fotografi partecipanti, sia professionisti che amatori, da tutta la Sicilia. A promuovere l’iniziative le associazioni “Il Borgo di Presa” e “Pro Loco Presa”, impegnate nel rilancio del borgo in territorio di Piedimonte Etneo, affiancate da una giuria di esperti guidata dal fotografo francese Thierry Cron, parigino trasferitosi a Presa ormai da vent’anni.

Al secondo posto si è piazzato il fotografo di Aci Catena Giovanni Mazzoleni: molto apprezzato il suo reportage sui cercatori di zaffiri immersi nelle acque del sud del Madagascar. La siracusana Mariella Amara al terzo posto, con la composizione “Sfuggente realtà”. Il “Premio Social Sorgenti”, votato sulla fan page web del borgo di Presa, ha invece premiato il fotografo di Augusta Romolo Maddaleni con “L’Acqua preziosa dei ghiacciai”.

«Siamo orgogliosi del successo di “Sorgenti” – affermano i presidenti delle associazioni Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro – perché ancora una volta abbiamo portato grande attenzione sul borgo di Presa, coniugando l’impegno per il territorio con la riflessione artistica sull’acqua e in generale sul buon uso delle risorse naturali». «Tutti i lavori dei partecipanti al contest – ha spiegato Thierry Cron – sono stati di alto livello. La giuria ha applicato rigorosi criteri di valutazione su estetica, qualità del lavoro fotografico, creatività, tecnica e rispetto del tema. Ringrazio le associazioni del Borgo e i componenti della giuria per l’opportunità di lavorare assieme realizzando un concorso di alto livello, memorabile per un piccolo borgo dell’Etna come Presa».