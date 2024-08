Frodi e reati online, ad agosto già oltre un centinaio gli interventi della polizia postale

Sicurezza informatica

Truffe via Internet per 280mila euro, trenta casi di reati contro la persone, nove di pedopornografia: questo il bilancio delle ultime settimane a Catania

Sessantacinque casi di frodi on-line, per un danno economico di circa 280mila euro. Trenta casi di reati contro la persona come stalking, diffamazioni, minacce, molestie e sex extortion, che hanno comportato l’attivazione di un codice rosso. E poi nove denunce in materia di pedopornografia ed adescamento. Sono questi i casi trattati dal Centro operativo di sicurezza cibernetica della polizia postale di Catania nelle sole prime due settimane di agosto.