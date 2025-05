Fumata bianca in Vaticano: eletto il Papa

Notizie

L'elezione al quarto scrutinio tra gli applausi della piazza

Habemus Papam: il nuovo Papa è stato eletto al quarto scrutinio. Il suono a distesa delle campane di San Pietro confermano, tra l’esultanza della folla in piazza, l’elezione del nuovo Papa. Un applauso ha accolto la fumata bianca in piazza San Pietro. Commozione e gioia tra le migliaia dei fedeli, pare 15mila, radunati in piazza.

«Bianca, bianca, abbiamo il Papa». Il sussurro corre tra i banchi di Santa Maria Maggiore, propriovicino alla tomba di Francesco. Ci si mostra la notizia sui telefonini. Pochi istanti prima il sacerdote durante la Messa aveva pregato: «Dona alla tua chiesa un pastore». «Incredibile, eravamo proprio qui» dice una coppia di ragazzi Italiani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA