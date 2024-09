G7 Agricoltura a Siracusa, Lollobrigida non si sente «isolato»

Notizie

«Presenti oltre 600 aziende italiane e la presidente Meloni», ha risposto il ministro ai cronisti della Sala Stampa Estera

«Al di là delle chiacchiere giornalistiche non commenterei troppo delle cose che non trovano grande riscontro. Ho mostrato la presenza di oltre 600 aziende italiane, delle associazioni da Legacoop a Coldiretti, a Confagricoltura, alla Cia per il mondo agricolo e della trasformazione, università, scuole, grandi imprese, che partecipano a loro spese a questa iniziativa. Quando mostreremo i costi sarà un altro fattore che stupirà molti, i privati hanno voluto esserci. Ci sarà l’apertura della presidente Meloni. Tanta arte, cultura e iniziative sociali, come le associazioni che fanno recupero dei detenuti».Così il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, alla Sala Stampa Estera, rispondendo a una domanda dei cronisti se si sentisse «isolato», a margine della conferenza di presentazione dell’Expo e del G7 agricolo a Siracusa, sull’isola di Ortigia, dal 21 al 29 settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA