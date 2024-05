Gal Sicilia Centro Meridionale, finanziati progetti per 2 milioni di euro a 10 comuni della provincia di Agrigento

Notizie

Sono circa due milioni di euro a disposizione dei comuni che fanno parte del Gal Sicilia Centro Meridionale per la realizzazione di opere all’interno dei propri territori. E’ stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari, in tutto 10 comuni, ai quali andranno una somma di circa 200 mila euro a testa. Si tratta di Licata, Ravanusa, Castrofilippo, Grotte, Comitini, Favara, Palma di Montechiaro, Naro, Racalmuto e Camastra, che tramite i propri uffici tecnici hanno presentato i progetti rispondendo al bando relativo alla costituzione di una Rete di Atelier Multimediali della Conoscenza, che era stato pubblicato nei mesi scorsi.

Gli Atelier Multimediali della Conoscenza sono dei Centri Museali Multimediali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale rurale del territorio del Gal, dei prodotti tipici locali e delle risorse umane. Questi centri, saranno finalizzati alla diffusione e alla promozione delle eccellenze territoriali comunali, degli itinerari rurali e del patrimonio culturale materiale e immateriale rurale e nel loro insieme costituiranno la “Rete degli Atelier Multimediali della Conoscenza del territorio Sicilia Centro Meridionale”.